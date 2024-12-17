Мошенники обманывают предпринимателей Киевщины, прикрываясь именем главы ОГА: подробности схемы

Киевская областная государственная администрация предупреждает о мошеннических схемах, направленных на предпринимателей региона. Злоумышленники выдают себя за главу ОГА Руслана Кравченко и обращаются с просьбами о "благотворительных взносах" для ВСУ.

Об этом сообщила прессслужба КОГА.

Глава Киевской ОГА подчеркнул, что он и администрация не имеют никакого отношения к "благотворительным фондам" для пересчета "благотворительной помощи на нужды ВСУ". Один из номеров, которым пользуются мошенники, уже зафиксирован. Эти случаи расследуют правоохранители.

Переписка с мошенниками / Фото: Киевская областная госадминистрация

Украинцев призывали немедленно сообщать в полицию, если к вам обращаются от имени председателя КОГА или от имени любого из КОГА с просьбой о денежной помощи.

"Помощь военным – неотъемлемая часть нашей работы, и я не позволю прикрываться моим именем или именем Киевской областной государственной администрации для собственного обогащения или прокрутки любых схем для заработка на помощи нашим силам обороны", — заявил Руслан Кравченко.

Напомним, жительница Черновицкой области потеряла почти 100 тысяч гривен, став жертвой мошенников. Женщина перешла по ссылке на сайт, обещавший предоставить ей "тысячу Зеленского".

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