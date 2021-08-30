Мошенник завладел жильем умершего: прокуратура вернула общине Киева квартиру стоимостью более 1 млн гривен

Злоумышленник, используя поддельный договор купли-продажи, зарегистрировал право собственности на квартиру стоимостью 1200000 грн.

Прокуратура вернула территориальной общине Киева квартиру стоимостью более 1 млн гривен.

Ранее мошенник, используя поддельный договор купли-продажи, зарегистрировал право собственности на квартиру стоимостью 1,2 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Усилиями Дарницкой окружной прокуратуры обеспечено реальное исполнение решения суда и возвращено территориальной общине столицы квартиру стоимостью более 1 млн гривен, которую присвоено мошенническим путем.

Установлено, что решением Киевского городского совета утвержден перечень объектов коммунальной собственности территориальной общины города Киева, среди которых была квартира на Харьковском шоссе в Киеве.

Однако, злоумышленник используя поддельное свидетельство о праве собственности на квартиру, зарегистрировал ее за собой.

В связи с указанным и с целью защиты интересов территориальной общины, окружная прокуратура обратилась в суд с иском о возврате указанной квартиры, который судом удовлетворен.

Совместными усилиями окружной прокуратуры и уполномоченных органов, решение суда выполнено и право собственности на квартиру зарегистрировано за территориальной общиной Киева.

Кроме того, по факту мошеннического завладения имуществом продолжается досудебное расследование с целью привлечения виновного лица к ответственности.

Напомним, в Киеве адвокат вместе с сообщниками пытались скрыть мумифицированное тело умершего пенсионера для завладения его жильем. Тело пролежало в квартире более семи месяцев.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку