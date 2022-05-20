Мошенник из Киевщины сдавал несуществующие квартиры на западе Украины: разоблачена схема

Мошенник из Киевщины сдавал несуществующие квартиры на западе Украины: разоблачена схема

Житель Киевской области с начала полномасштабного вторжения России сдавал в аренду переселенцам несуществующие квартиры в западных областях Украины.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Получив авансовый платеж от граждан, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома, мужчина переставал выходить с ними на связь, а деньги присваивал себе. В настоящее время установлены восемь пострадавших от мошеннической схемы.

Дома у задержанного провели обыск и изъяли средства, мобильные телефоны, банковскую карту. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Закарпатье будут судить жителя города Перечин за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

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