Мошенница выдуривала деньги на "освобождение" пленных бойцов ВСУ: как ее накажут

Злоумышленница оценила свои услуги почти в 150 тысяч гривен.

Полиция Киева сообщила о подозрении женщине, которая обещала за деньги поспособствовать освобождению военного из плена.

Об этом сообщает полиция Киева.

Исполняющий обязанности начальника Шевченковского управления полиции Александр Богатырчук рассказал, что в полицию обратилась женщина и сообщила, что ее обманули.

По словам потерпевшей, женщина убедила ее в том, что может помочь возвращению из плена ее родственника. А свои услуги оценила почти в 150 тысяч гривен.

"Мы выяснили, что жительница Киевской области, 1988 года рождения, распространяла информацию среди знакомых о том, что якобы занимается обменом военнослужащих, попавших в плен. Потерпевшая, родственники которой в настоящее время находятся в плену, обратилась к ней за помощью "Злоумышленница пообещала помочь, а свои услуги оценила почти в 150 тысяч гривен. Как следствие, она получила средства у потерпевшей и исчезла", — говорится в сообщении.

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Правоохранителям удалось установить местонахождение фигурантки. В частности, во время обыска по месту жительства следователи изъяли доказательства причастности к совершению мошеннических действий — телефон, паспорта граждан Украины и их медицинская документация.

Злоумышленницы сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – Мошенничество.

"Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до трех лет", — добавили в полии.

Ранее полиция Киева разоблачила Директора аптеки и два фармацевта, которые наладили в Киеве сбыт фальсифицированных лекарственных средств онкологической группы и скрыто переправляли их из России и стран Ближнего Востока.

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