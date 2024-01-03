Мощный удар ракетами по Киеву 2 января: количество пострадавших выросло

Число пострадавших в результате российской массированной ракетной атаки на Киев 2 января возросло до 50. Два человека погибли.

Об этом сообщили в ГСЧС.

В столице ликвидировано возгорание складских помещений в Подольском районе, общая площадь которых составила 5000 кв. м. Продолжаются работы по разборке и проливке конструкций.

В результате вражеской ракетной атаки повреждены жилые дома, склады, частные автомобили и автосалоны в Соломенском, Святошинском, Печерском, Деснянском, Оболонском и Голосеевском районах столицы.

Напомним, утром 2 января оккупационные войска агрессорки России запустили по Киеву "Кинжалы" и крылатые ракеты. В результате такой массированной атаки произошло разрушение жилых домов, а также повреждение инфраструктуры.

Больше всего досталось Соломенскому району, где ракета ударила по многоэтажке, произошло возгорание. Вражеская атака унесла жизни двух жителей многоэтажного дома.

Захватчики выпускали по Киеву дроны, "Кинжалы", крылатые ракеты. Отмечается, что Силы ПВО сбили более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал".

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