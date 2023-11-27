Мощный снегопад накрыл Киев: что происходит в столице

По состоянию на утро понедельника, 27 ноября, в Киеве продолжается мощный снегопад, сильный ветер 22 м/с, метели, снежные сугробы, а на дорогах — гололедица. Столица находится в сложных погодных условиях ІІ уровня опасности.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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В КМВА заверили, что на 7:30 неблагоприятные погодные условия не привели к чрезвычайным ситуациям, ситуация контролируемая.

Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме и обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности населения.

отключений электроэнергии не было, потребление электроэнергии доказано без ограничений.

аварий на газовых сетях не было;

пассажирский транспорт работает по штатному графику.

подготовленные пункты обогрева.

Общеобразовательные учебные заведения работают в смешанном режиме – офлайн и онлайн.

Из-за погодных условий усложнено движение транспорта. Идет ликвидация последствий непогоды. Для этого город задействовал:

около 500 единиц специальной техники;

почти 4500 сотрудников.

"Упорно просим водителей без необходимости не выезжать на улицы города, не парковать авто на тротуарах на обочинах, чтобы не мешать спецтехнике", — призвал начальник КМВА Сергей Попко.

Напомним, в Николаевской области из-за непогоды образовались переметы до 4 метров.

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