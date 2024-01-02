Мощный ракетный удар по Киеву: увеличилось количество погибших

Из дома было эвакуировано более 130 человек.

В Киеве до двух выросло количество погибших в результате мощной ракетной атаки утром 2 января. Кроме того, увеличилось количество пострадавших почти до полусотни.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"До 49 увеличилось количество пострадавших в доме в Соломенском районе. И уже двое погибших", — подчеркнул глава столицы.

По словам Кличко, в медучреждениях находятся 43 человека. На месте ракетной атаки продолжают работать все экстренные службы.

В КМВА добавили, что в Соломенском районе спасатели деблокировали 17 человек, спасли 57 человек и 134 человека эвакуировали. Пожар локализован, ликвидация последствий продолжается.

Напомним, ночью россияне атаковали столицу беспилотниками, но уже утром запустили по Киеву "Кинжалы" и крылатые ракеты. В результате такой массированной ракетной атаки произошло разрушение жилых домов, а также повреждение инфраструктуры.

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