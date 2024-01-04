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Мощный ракетный удар по Киеву 29 декабря: количество погибших снова выросло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Мощный ракетный удар по Киеву 29 декабря: количество погибших снова выросло

Ракетный удар по Киеву 29 декабря. / Фото: Associated Press

Ранены 30 человек.

В Киеве   возросло число погибших в результате массированного ракетного удара 29 декабря. Известно о 32 жертвах российской атаки.

Об этом сообщили в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

"Следователями криминалистами ГУ МВД во время проведения экспертизы были выявлены еще двое погибших", — говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на утро 4 января общее число погибших от ракетного удара врага оккупационной армии составляет 32 человека. Кроме того, известно о 30 пострадавших.

Напомним, 29 декабря во время воздушной тревоги в Киеве произошли взрывы. Власти информировали об интенсивной работе ПВО. Произошли падения обломков ракет в нескольких районах города. В частности, на складское помещение в Шевченковском районе.

Известно, что в тот день столицу атаковали несколькими десятками ракет разного типа. ПВО поразило более трех десятков воздушных целей.

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