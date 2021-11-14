Мощный пожар под Киевом: клубы дыма поднялись над ангаром

Видео масштабного возгорания публикуют очевидцы в соцсетях.

В воскресенье, 14 ноября, в городе Ирпень (Киевская область) возник мощный пожар вблизи жилого комплекса "Есенин" рядом с лесным массивом.

На Facebook-странице Ирпень Daily очевидцы публикуют видео с места ЧП.

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По предварительной информации, возгорание произошло в одном из складских помещений на территории строительной площадки. На опубликованных кадрах видно, что огонь разгорелся в здании возле одного из металлических ангаров.

На месте работает шесть отделений пожарных, которым уже удалось локализовать пожар, не допустив его распространения на лесной массив. Полностью обуздать огонь не удается, так как не хватает источников воды, ее приходится подвозить.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, пожар возник в отдельно стоящем одноэтажном металлическом ангаре на площади около 500 м кв.

“Предварительно жертв и пострадавших нет. В 16:50 пожар в металлическом ангаре в г. Ирпень локализован на площади 500 м. кв. В 18:25 пожар ликвидирован. К тушению пожара было привлечено 24 человека и 5 ед. техники ГСЧС", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне в городе. Кременчуг Полтавской области произошел пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе.

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