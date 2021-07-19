Мощный ливень в столице: как идет ликвидация последствий стихии

Мощный ливень в столице: как идет ликвидация последствий стихии

Все столичные службы работают в оперативном режиме по преодолению последствий непогоды.

Дорожники ликвидировали 95% подтоплений после мощного ливня в столице где, по уточненным данным Гидрометцентра, в результате аномального ливня за 40 минут в некоторых районах выпало до 80% месячной нормы осадков.

Об этом сообщает Официальный портал Киева.

"По состоянию на 15:30 ликвидировано 95% подтоплений, в частности: на улицах Вышгородской, Автозаводской, Братиславской, Зодчих, Стеценко, бульваре Ромена Роллана, проезжей части под путепроводом возле ст. м." Берестейская ", площади Героев Бреста, проспекте Григоренко, на пересечении улиц Драгоманова и Мишуги, на проспекте Бажана, проспекте Палладина т.д. ", — говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются работы на улицах Елены Телиги и Котельникова.

Отмечается, что вследствие непогоды повреждено дорожное покрытие на улицах Живописной, Вышгородской и проспекте Правды. На месте работают специалисты дорожной службы. Повалено около 150 деревьев, что также повлекло осложнения движения.

"Все столичные службы работают в оперативном режиме по преодолению последствий непогоды", — отчитались в КГГА.

Напомним:

В понедельник, 19 июля Киев накрыла непогода. Грозовой фронт принес с собой град и порывы шквального ветра. Сильный дождь затопил разные районы столицы, а также вывел из работы станции метро "Берестейская" и "Академгородок".

После столицы к потопу готовится Днепр. Из-за ухудшения погодных условий местных жителей призывают не оставлять под деревьями и на улицах с большим уклоном автомобили.

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