Мощное задымление в Киеве: из-за обстрела оккупантов загорелась нефтебаза и склады топлива

Пожар возник в промзоне Василькова.

Причиной густого задымления на правом берегу украинской столицы стало попадание снарядов российской артиллерии в логистические склады и нефтебазу в Василькове. Взрывы, предшествовавшие пожару, вызвали в небе яркое зарево.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря Главного управления ГСЧС в Киевской области Викторию Рубан.

По ее словам, смог в столице наблюдается уже несколько дней и связан с военными действиями на территории области.

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"При минусовой температуре дым и гарь поднимаются в верхние слои атмосферы. А теперь с потеплением они конденсируются и опускаются на землю. Обычно такой смог развеивается через несколько часов. К сожалению, сейчас военное положение, и такой дискомфорт мы можем испытывать периодически", — сказала спикер областного управления ГСЧС.

Ранее сообщалось, что из-за пожара в Киевской области наблюдается задымление в Святошинском и Голосеевском районах столицы.

Городские власти обратились к киевлянам с призывом держать окна закрытыми, особенно ночью и утром, а также не находиться на открытом воздухе.

"Специалисты в таких случаях также советуют делать влажную уборку. Полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха; увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Если у вас появилась одышка и кашель, необходимо обратиться к врачу", – говорится в сообщении КГГА.

Напомним, 24 марта под Васильковом Киевской области попал под обстрел эвакуационный поезд 43 Киев-Ивано-Франковск. В трех вагонах выбило окна.

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