Мощная ракетная атака на Киев: обломки упали на проезжую часть дороги и загорелись — Кличко

Обломок ракеты пылает на проезжей части дороги.
В Оболонском районе Киева обломки ракеты упали на проезжую часть дороги и загорелись. Спасатели работают на месте происшествия.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"В Оболонском районе сообщения о падении обломков ракеты на проезжую часть дороги. Все службы направляются на место. Спасательно-пожарные службы гасят обломки ракеты, горящие на проезжей части дороги в Оболонском районе", — написал он в 11:37.
Ракетная атака на Киев
Напомним, после 11:00 в Киеве и в некоторых областях объявили воздушную тревогу. Сразу после этого в столице прогремела серия мощных взрывов. По словам очевидцев, в одном из районов было слышно, по меньшей мере, 9 сильных взрывов. В городе работает ПВО, отметили в КМВА.
Мэр города Виталий Кличко сообщил, что атака идет на центр Киева. На место происшествия выехали все соответствующие службы.
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