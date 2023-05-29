Мощная ракетная атака на Киев: обломки упали на проезжую часть дороги и загорелись — Кличко

В Оболонском районе Киева обломки ракеты упали на проезжую часть дороги и загорелись. Спасатели работают на месте происшествия.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Оболонском районе сообщения о падении обломков ракеты на проезжую часть дороги. Все службы направляются на место. Спасательно-пожарные службы гасят обломки ракеты, горящие на проезжей части дороги в Оболонском районе", — написал он в 11:37.

Ракетная атака на Киев

Напомним, после 11:00 в Киеве и в некоторых областях объявили воздушную тревогу. Сразу после этого в столице прогремела серия мощных взрывов. По словам очевидцев, в одном из районов было слышно, по меньшей мере, 9 сильных взрывов. В городе работает ПВО, отметили в КМВА.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что атака идет на центр Киева. На место происшествия выехали все соответствующие службы.

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