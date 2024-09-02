Мощная атака на Киев и подробности удара по Сумам: главные новости ночи 2 сентября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В результате вражеской атаки зафиксировано несколько попаданий в Харькове Читать далее –>
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