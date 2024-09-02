Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Мощная атака на Киев и подробности удара по Сумам: главные новости ночи 2 сентября 2024 года

Мощная атака на Киев и подробности удара по Сумам: главные новости ночи 2 сентября 2024 года

Киев отразился от вражеской атаки / Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В результате вражеской атаки зафиксировано несколько попаданий в Харькове Читать далее –>
  • Силы Обороны закончили зачистку по линии Малая Локня-Погребки — Deep State Читать далее –>
  • Россия нанесла ракетный удар по Сумам: ранены 13 человек, среди которых четверо детей Читать далее –>
  • В Киеве прогремели взрывы: названа причина Читать далее –>
  • Массированный удар по Киеву 2 сентября 2024: все что известно по состоянию на утро Читать дальше –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Дрон взорвался перед авто! Журналисты 1+1 попали под обстрел в Донецкой области!

Дрон взорвался перед авто! Журналисты 1+1 попали под обстрел в Донецкой области!

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация