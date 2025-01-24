Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Мощная атака беспилотников на РФ и погибшие в Глевасе: главные новости ночи 24 января 2025 года

Мощная атака беспилотников на РФ и погибшие в Глевасе: главные новости ночи 24 января 2025 года

Враг раз атаковал Украину беспилотниками / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события

ТСН предлагает узнать главные события:

  • Москву атаковали неизвестные беспилотники: власти убеждают, что справились с нападением Читать далее –>
  • Взрывная ночь в РФ: эстафета от рязанского НПЗ переходит к брянскому заводу Читать далее –>
  • "Нет у нас у Рязани больше завода": в Сети распространяют кадры взрывов на НПЗ Читать далее –>
  • В результате атаки БпЛА на Киевщине повреждена многоэтажка: есть разрушение фасада на нескольких этажах Читать далее –>
  • Два человека погибли в результате атаки вражеских БпЛА на Киевщину Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

В Рязани дроны атакуют нефтебазу и военный аэродром

В Рязани дроны атакуют нефтебазу и военный аэродром

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация