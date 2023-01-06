Мороз до -11 и снег: в Киеве предупредили о резком ухудшении погоды

Киевлян призывают воздержаться от поездок на частном транспорте.

В Киеве в течение суток, 6 января, ожидается резкое понижение температуры с -1 утром до -7 градусов вечером. Прогнозируется также дождь, который перейдет в снег. Ветер 7-12 м/с.

Об этом предупредили в Киевской городской военной администрации.

На дорогах, путепроводах, тротуарах вероятно образование гололеда.

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Снижение температуры будет продолжаться в субботу и воскресенье. Показатели градусников опустятся до -11 градусов.

Столичные власти призывают водителей учитывать погодные условия, быть максимально осторожными и соблюдать правила дорожного движения. По возможности воздержаться от поездок частным автотранспортом.

Напомним, из-за ухудшения погодных условий в Киевской области аварийные бригады ДТЭК переведены в усиленный режим, вероятны аварии на электросетях. Жителей Киева и области призывают не включать все электроприборы после того, как дали свет. Это поможет снизить риски аварий.

Аварийные отключения вернутся – до сих пор погода способствовала украинцам

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