Монумент "Батькивщины-матери" в Киеве получит новое название

Переименование даст новую жизнь монументальной скульптуре, созданной трудом украинцев.
На заседании Ученого совета Национального музея истории Украины во Второй мировой войне принято решение переименовать монумент "Батькивщина-мать" в Киеве в "Украина-мать".
Об этом в интервью "Украинскому радио" сообщил гендиректор музея Юрий Савчук.
По его словам, это переименование не будет формальным шагом, а даст новую жизнь монументальной скульптуре, созданной "усилиями украинских рабочих, инженеров, ученых".
“Он [монумент] является уникальным памятником науки и техники. Этот монумент сегодня обретает вторую жизнь. Во время полномасштабного вторжения этот монумент начал приобретать другое значение. Он является символом стойкости и несокрушимости украинского народа”, — подчеркнул Юрий Савчук.
Гендиректор музея напомнил, что скульптура повернута лицом к северо-востоку и именно от северо-восточного врага она "защищает нашу землю, наш народ".
Напомним, ранее в Сети сравнили монументы Родине-матери, установленные в Украине в Киеве, и в России в Волгограде. Как отмечают интернет-пользователи, разница между двумя скульптурами имеет потрясающий символизм.
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