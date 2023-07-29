Монумент "Батькивщины-матери" в Киеве получит новое название

На заседании Ученого совета Национального музея истории Украины во Второй мировой войне принято решение переименовать монумент "Батькивщина-мать" в Киеве в "Украина-мать".

Об этом в интервью "Украинскому радио" сообщил гендиректор музея Юрий Савчук.

По его словам, это переименование не будет формальным шагом, а даст новую жизнь монументальной скульптуре, созданной "усилиями украинских рабочих, инженеров, ученых".

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“Он [монумент] является уникальным памятником науки и техники. Этот монумент сегодня обретает вторую жизнь. Во время полномасштабного вторжения этот монумент начал приобретать другое значение. Он является символом стойкости и несокрушимости украинского народа”, — подчеркнул Юрий Савчук.

Гендиректор музея напомнил, что скульптура повернута лицом к северо-востоку и именно от северо-восточного врага она "защищает нашу землю, наш народ".

Напомним, ранее в Сети сравнили монументы Родине-матери, установленные в Украине в Киеве, и в России в Волгограде. Как отмечают интернет-пользователи, разница между двумя скульптурами имеет потрясающий символизм.

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