Монахи Киево-Печерской лавры напали на журналистов: полиция открыла уголовное производство

Монахи напали на журналистов телекомпании "Магнолия-ТВ".

Столичные правоохранители открыли уголовное производство против монахов, которые возле Киево-Печерской Лавры напали на журналистов одного из телеканалов. Во время освещения священнослужители мешали работе представителя СМИ и пытались оттеснить его с места проведения съемки.

Об этом сообщает полиция Киева.

Также читайте Скандальний намісник Лаври віддає свій Mercedes на весілля і живе в будинку 1654 року

Отметим, что речь идет о журналистах телекомпании "Магнолия-ТВ", ранее опубликовали видео нападения на них.

В полиции сообщили, что к ним поступило сообщение от журналиста одного из телеканалов о том, что неизвестные препятствуют его профессиональной деятельности при освещении происшествия пожара на улице Лаврской. В настоящее время на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, которая приняла заявление у представителя СМИ.

Предварительно стражи порядка установили, что монахи Киево-Печерской лавры мешали работать журналисту и пытались оттеснить его с места проведения видеосъемки, а также отобрать телефон.

"По данному факту в полиции приступили к уголовному производству по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента", – рассказали в полиции.

В апреле этого года в разгар пандемии наместник Киево-Печерской Лавры с размахом отпраздновал юбилей.

Напомним:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку