Монаха Киево-Печерской Лавры Музычука освободили из-под стражи: детали

Он является одним из ближайших соратников "Паши Мерседеса".
Монаха Киево-Печерской Лавры Павла Музычука, подозреваемого в оправдании российской агрессии, освободили из-под стражи. За него внесли залог.
Об этом пишет "УНИАН".
"Залог в размере 121 тысячи гривен внес исключенный из "Слуги народа" депутат Артем Дмитрук", – говорится в сообщении.
По данным СБУ, Музычук:
- является одним из ближайших соратников "Паши Мерседеса" (Павла Лебедя)
- занимался координацией псевдопротестов в Лавре, блокируя работу комиссии Минкульта
- записывал постановочные комментарии по заказу блогера Шария.
Ранее речь шла о том, какова ситуация Киево-Печерской лавре.
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