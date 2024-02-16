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Монаха Киево-Печерской Лавры Музычука освободили из-под стражи: детали

Монаха Киево-Печерской Лавры Музычука освободили из-под стражи: детали

Монах Киево-Печерской Лавры Павел Музычук / Фото: УНИАН

Он является одним из ближайших соратников "Паши Мерседеса".

Монаха Киево-Печерской Лавры Павла Музычука, подозреваемого в оправдании российской агрессии, освободили из-под стражи. За него внесли залог.

Об этом пишет "УНИАН".

"Залог в размере 121 тысячи гривен внес исключенный из "Слуги народа" депутат Артем Дмитрук", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, Музычук:

  • является одним из ближайших соратников "Паши Мерседеса" (Павла Лебедя)
  • занимался координацией псевдопротестов в Лавре, блокируя работу комиссии Минкульта
  • записывал постановочные комментарии по заказу блогера Шария.

Ранее речь шла о том, какова ситуация Киево-Печерской лавре.

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