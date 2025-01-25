Молотком по голове и ножом в шею: рецидивист убил бабушку за отказ угостить водкой

Обидчик ударил 82-летнюю потерпевшую тупой частью молотка по голове, а после того, как она упала, нанес два удара ножом в шею.

В Киевской области рецидивист жестоко убил 82-летнюю бабушку за отказ угостить водкой.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

"В Ракитнянской общине во время конфликта между односельчанами фигурант ударил потерпевшую по голове молотком и ножом в шею, от чего пенсионерка умерла", — говорится в сообщении.

О происшествии полиции сообщили медики. К ним обратился брат погибшей, пришедший к своей сестре и обнаруживший ее тело на пороге дома.

Оперативники разыскали 54-летнего фигуранта на столичном железнодорожном вокзале, где он скрывался от стражей порядка.

Известно, что в прошлом мужчина привлекался к ответственности за имущественные преступления.

Подозреваемый объяснил, что конфликт между ним и 82-летней умершей произошел из-за отказа женщины угостить его алкоголем. Обидчик ударил потерпевшую тупой частью молотка по голове, а после того, как она упала, нанес два удара ножом в шею. К сожалению, от полученных травм женщина скончалась на месте.

Сотрудники Белоцерковского управления полиции Киевщины задержали фигуранта и доставили в изолятор временного содержания.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по факту умышленного убийства. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве женщина забила свою мать до смерти. Потерпевшая находилась в крайне тяжелом состоянии без сознания более суток, однако дочь не вызывала медиков. В результате полученных травм женщина умерла.

Читайте также: