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Молитва за "распятого и сожженного заживо" оккупанта: под Киевом обнаружили очередного коллаборанта в рясе (фото)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
1918
Время на прочтение
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Молитва за "распятого и сожженного заживо" оккупанта: под Киевом обнаружили очередного коллаборанта в рясе (фото)

Священнослужителя УПЦ МП задержали на блокпосту / Фото: http://dpsu.gov.ua/

Священнослужитель УПЦ МП по телефону снимал колонны украинской техники. Также у него обнаружили немало вражеской пропаганды.

На одном из блокпостов во время проверки на въезде в Киев пограничники снова обнаружили сторонника российской пропаганды в рясе.

Об этом передает Госпогранслужба.

В мобильном телефоне 45-летнего уроженца Черниговщины пограничники обнаружили немало контента с символикой страны-агрессора, так называемой ДНР и коммунистического режима.

Священнослужитель МП оказался поклонником российского
Священнослужитель МП оказался поклонником российского "победобесия"
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В частности, у священника Московского патриархата обнаружили молитву о духовных страданиях "русского человека", против которого восстанет весь мир – "заклейменный" и "обозлённый".

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Вот такими
Вот такими "молитвами" Московский патриархат зомбирует украинцев

Также в галерее смартфона представителя УПЦ МП нашли картинку с информацией о "герое ДНР", которого якобы распяли на кресте, а затем сожгли заживо.

История о
История о "распятом мальчике" нашла свое продолжение

Кроме того, у него обнаружил фото украинской военной техники.

Священнослужитель фиксировал на телефоне перемещение украинской техники / ©
Священнослужитель фиксировал на телефоне перемещение украинской техники

"Батюшка" не смог объяснить, откуда они взялись. В подписках священника в соцсетях нашлось немало каналов, профилей с антиукраинским контентом, а в телефонной книге – номеров абонентов российских операторов.

"Для дальнейшей исповеди священника передали сотрудникам СБУ", – отметили пограничники.

Ранее сообщалось, что синод УПЦ МП снова не осудил Z-патриарха Кирилла.

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Дата публикации
Просмотры
1918
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