Могут ли российские войска в ближайшее время снова атаковать Киев: в Минобороны дали ответ

Могут ли российские войска в ближайшее время снова атаковать Киев: в Минобороны дали ответ

Ни у Министерства обороны Украины, ни у украинской разведки нет данных, которые бы свидетельствовали о повторном наступлении на Киев в ближайшие дни.

В то же время заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что угроза для Киева и всей территории Украины будет до тех пор, пока идет война.

Об этом она сказала в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

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"Но мы должны понимать, что угроза Киеву и всей территории Украины постоянно, потому что у нас война. Для врага самый простой и быстрый способ установить контроль над всей Украиной — это захватить столицу. Поэтому нужно осознавать, что страна находится в состоянии войны и такие риски есть постоянно", — подчеркнула Маляр.

Она предположила, что информация, активно распространявшаяся вчера, 27 мая, в разных пабликах и телеграмм-каналах, о повторном "наступлении" российских войск — это российская пропаганда.

"Мы вчера искали корни, где она (информация – ред.) впервые могла появиться в социальных сетях. И следует сказать, что это действительно и российские источники, и в том числе приложили усилия и наши граждане небезразличны", — отметила Маляр.

Стоит отметить, что ранее заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь отметил, что Путин не отказался от своей цели в отношении Украины. Но пока ни у него, ни у Лукашенко физически нет резервов, чтобы еще раз взять Киев.

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