Могло закончиться кроваво: в Киеве в метро мужчины выясняли отношения с оружием

Могло закончиться кроваво: в Киеве в метро мужчины выясняли отношения с оружием

Причина конфликта неизвестна.

В Киеве на платформе станции метро "Харьковская" между мужчинами возник конфликт. Один из них пытался применить оружие против оппонента.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

На конфликт немедленно отреагировал наряд управления полиции в метрополитене. Правоохранители отобрали пистолет и задержали обоих мужчин.

В результате инцидента никто не пострадал. Следователи выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, что сегодня общественный транспорт Киева работает в штатном режиме, в случае чрезвычайной ситуации весь транспорт города будет работать в соответствии с мобилизационным планом.

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