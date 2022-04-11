Мог быть диверсантом: в Киеве во время комендантского часа задержали вооруженного мужчину

Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.
В Деснянском районе Киева по улице С. Лифаря задержали вооруженного 34-летнего местного жителя. Мужчина мог быть диверсантом.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Автомобиль мужчины задержан во время комендантского часа. Во время обысков у него обнаружили пистолет "Макарова", глушитель и 30 патронов с разной маркировкой.
"Сейчас мужчине сообщено о подозрении. Правоохранители проверяют причастность задержанного к совершению диверсионной деятельности и другим преступлениям. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишением свободы", — говорится в сообщении.
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