Мог быть диверсантом: в Киеве во время комендантского часа задержали вооруженного мужчину

Мог быть диверсантом: в Киеве во время комендантского часа задержали вооруженного мужчину

Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

В Деснянском районе Киева по улице С. Лифаря задержали вооруженного 34-летнего местного жителя. Мужчина мог быть диверсантом.

Также читайте Отметил победу: российский гонщик в Португалии показал нацистское поздравление

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Автомобиль мужчины задержан во время комендантского часа. Во время обысков у него обнаружили пистолет "Макарова", глушитель и 30 патронов с разной маркировкой.

"Сейчас мужчине сообщено о подозрении. Правоохранители проверяют причастность задержанного к совершению диверсионной деятельности и другим преступлениям. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишением свободы", — говорится в сообщении.

Читайте также: