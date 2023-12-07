Мобилизированные киевляне будут получать 30 тысяч гривен: Кличко сообщил детали

Выплата одноразовая и направлена на поощрение киевлян служить в армии.

Киевлянам, которые будут мобилизованы с 1 декабря, получат поощрение в размере 30 тысяч гривен.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, Киевсовет на заседании в четверг, 7 декабря, должен выделить 10 млн грн на этот год и 50 млн на следующий – на выплаты мобилизующимся в ряды ВСУ киевлянам. Эти средства действуют по программе "Защитник Киева".

Кличко сообщил, что Киев будет выплачивать 30 тысяч гривен киевлянам, мобилизованным после 1 декабря 2023 года. Такая выплата одноразовая и направлена на дополнительное материальное обеспечение новобранцев.

"Киевсовет нашел на помощь нашим защитникам в этом году почти 7 миллиардов гривен. И продолжает выделять из бюджета эти средства по обращениям наших военных. До конца этого года примем еще несколько решений о финансовой поддержке подразделений ВСУ. В частности, готовим проекты решений к следующему заседанию. Чтобы выделить еще более 700 миллионов гривен", — добавил он.

Напомним, ранее рассказывали, кто из военных может получить зарплату 100 тысяч в Украине в 2023 году.

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