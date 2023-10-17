Мобилизировался в Нацгвардию: в Киевской области задержали российского агента, который передавал РФ данные о "Гвардии наступления"

Информатором оказался местный житель – его оккупанты привлекли к сотрудничеству еще до его мобилизации.

В Киевской области задержали "крота" российской разведки, который собирал разведданные о "Гвардии наступления" МВД Украины. Им оказался мобилизованный в ряды Национальной гвардии.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, российский Генштаб дистанционно привлек к сотрудничеству крота через популярную игровую интернет-платформу. Он собирал разведданные о дислокации и перемещении боевых подразделений "Гвардии наступления" МВД Украины.

"Прежде всего, врага интересовала информация о местах базирования отрядов быстрого реагирования 4-й штурмовой бригады оперативного назначения «Рубеж». Разведданные информатора ГРУ потребовались оккупантам для подготовки и осуществления прицельных воздушных ударов по украинским объектам с применением ракет и дронов-камикадзе. Сотрудники СБУ задокументировали подрывную деятельность фигуранта и задержали его на территории одной из воинских частей Нацгвардии", – рассказали в СБУ.

Информатором оказался местный житель — его оккупанты привлекли к сотрудничеству еще до его мобилизации в ряды украинского войска.

"В поле зрения агрессора он попал как активный пользователь сетевых интернет-игр, где он периодически публиковал свои антиукраинские комментарии. К выполнению задач разведывательно-взрывной деятельности он приступил после его призыва в одну из воинских частей Нацгвардии. Сбор разведданных российский крот осуществлял в период, когда его привлекали к охране местоположений военной техники, вооружения и боеприпасов Сил обороны", — добавили в СБУ.

Уже впоследствии эту информацию он передавал оккупантам через мессенджер в виде медиафайлов с электронными координатами украинских объектов.

“При обыске у фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для переписки с агрессором. Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы”, — подчеркнули в Службе безопасности.

Напомним, что в Киеве поймали злоумышленника, который оказался одним из организаторов мошеннической схемы, по которой аферисты выманили 7,5 млн гривен у 49-летней переселенки из Донецкой области.

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