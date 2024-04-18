Мобилизация в Киеве: сколько людей разыскивает столичная полиция из-за неявки в ТЦК

Полиция Киева получила 5387 обращений от ТЦК относительно розыска и доставки военнообязанных жителей столицы.

Об этом пишет NV со ссылкой на ответ Управления превентивной деятельности ГУНП в Киеве.

Так, по состоянию на 1 апреля полиция получила 5387 обращений от ТЦК по поводу установления места пребывания и доставки лиц для составления в отношении них админпротоколов. Из них за уклонение от прохождения военной службы необходимо установить местонахождение и доставить в ТЦК 4955 человек.

В настоящее время столичные правоохранители установили местонахождение и доставили в ТЦК для составления админматериалов почти треть указанных лиц, а именно – 1416.

Напомним, 17 апреля новый закон о мобилизации был опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины". Это означает, что закон вступит в силу через месяц, а именно 18 мая.

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