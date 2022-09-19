Младенец умер через 55 дней после рождения: в Киеве будут судить акушера-гинеколога

Врач несвоевременно принял решение о проведении операции кесарева сечения, в результате чего ребенок получил необратимые изменения в центральной нервной системе.

В Киеве будут судить акушера-гинеколога, по вине которого умер двухмесячный ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В прокуратуре отметили, что врач-акушер-гинеколог одной из частных клиник на столичной Оболони во время проведения родов ненадлежаще выполнил свои профессиональные обязанности, что повлекло за собой смерть новорожденного ребенка.

"Досудебным расследованием установлено, что в мае 2020 года во время ведения родов 32-летней роженицы врач-акушер-гинеколог произвел неправильную оценку данных КТГ-мониторинга плода и несвоевременно принял решение о проведении операции кесарева сечения. В результате чего у новорожденного произошли необратимые изменения в центральной нервной системе, от которых он умер через 55 дней", — сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Выводом комплексной судебно-медицинской экспертизы подтверждена причинно-следственная связь между действиями медика и смертью младенца.

Действия врача квалифицированы по ч. 2 ст.140 УК Украины – ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей медицинским работником, что повлекло тяжкие последствия несовершеннолетнему.

За совершенное врачу грозит наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Киевская прокуратура обвиняет врача-акушера элитного родильного в смерти новорожденной

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