Младенец прожил всего 55 дней: в Киеве акушера частной клиники обвиняют в смерти ребенка

Младенец прожил всего 55 дней: в Киеве акушера частной клиники обвиняют в смерти ребенка

Врач вовремя не сделал женщине кесарево сечение.

В Киеве сообщили о подозрении акушеру-гинекологу частной клиники. Его обвиняют в смерти новорожденного ребенка.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, из-за ошибки акушера-гинеколога, работающего в одной из частных клиник, умер младенец.

"Досудебным расследованием установлено, что в мае 2020 года во время ведения родов 32-летней роженицы врач-акушер-гинеколог осуществил неправильную оценку данных КТГ-мониторинга плода и не своевременно принял решение о проведении операции кесарева сечения. В результате этого новорожденный получил изменение в центральной нервной системе, от которых умер через 55 дней", – говорится в сообщении.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила причастность медика к смерти ребенка. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей медицинским работником, что повлекло за собой тяжкие последствия несовершеннолетнему. Продолжается следствие.

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