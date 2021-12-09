Младенец прожил всего 55 дней: в Киеве акушера частной клиники обвиняют в смерти ребенка

Врач вовремя не сделал женщине кесарево сечение.
В Киеве сообщили о подозрении акушеру-гинекологу частной клиники. Его обвиняют в смерти новорожденного ребенка.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
По данным следствия, из-за ошибки акушера-гинеколога, работающего в одной из частных клиник, умер младенец.
"Досудебным расследованием установлено, что в мае 2020 года во время ведения родов 32-летней роженицы врач-акушер-гинеколог осуществил неправильную оценку данных КТГ-мониторинга плода и не своевременно принял решение о проведении операции кесарева сечения. В результате этого новорожденный получил изменение в центральной нервной системе, от которых умер через 55 дней", – говорится в сообщении.
Судебно-медицинская экспертиза подтвердила причастность медика к смерти ребенка. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей медицинским работником, что повлекло за собой тяжкие последствия несовершеннолетнему. Продолжается следствие.
Читайте также:
- Тату с куполами для свиньи: скандальный салон Lamarch залили краской, а полиция проверяет заявление об издевательстве над животным.
- Братья Паша и Данилко очень нуждаются в ценной реабилитации
- В Черниговской области простились с погибшими в ДТП с маршруткой мамой с дочерью и влюбленной парой