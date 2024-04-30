Митрополиту УПЦ МП Павлу разрешили снять электронный браслет – решение Печерского суда Киева

Митрополиту Павлу в 2023 году избрали меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Печерский районный суд Киева 30 апреля принял постановление о разрешении снятия электронного браслета с митрополита УПЦ МП Павла (Лебидя).

Об этом сообщила "Украинская правда".

Решением Печерского районного суда митрополиту УПЦ МП Павлу не продлено действие обязанности носить электронное средство контроля.

"Прокуратура не получила полный текст определения, а в судебном заседании была объявлена лишь резолютивная часть постановления, поэтому сказать, чем мотивировано такое решение суда, пока невозможно. Полный текст определения будет объявлен 6 мая. Постановление суда обжалованию не подлежит", - сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Несмотря на снятие электронного браслета, митрополит Павел обязан не отлучаться с места проживания без решения суда, кроме неотложных случаев, связанных с опасностью для жизни и здоровья. Также он должен воздержаться от общения с потерпевшими и свидетелями в уголовном производстве, добавили в прокуратуре.

Напомним:

1 апреля 2023 года митрополиту Павлу вручили подозрение в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений" и "глорифификации участников вооруженной агрессии РФ против Украины".

СБУ обнародовала записи телефонных разговоров митрополита Павла.

1 апреля Шевченковский райсуд Киева отправил митрополита УПЦ МП Павла под круглосуточный домашний арест.

Соломенский райсуд столицы 14 июля изменил меру пресечения на содержание под стражей с возможностью внести залог более чем в 33 миллиона гривен.

7 августа стало известно, что при Лебеде внесли залог и он вышел из СИЗО.

В октябре СБУ завершила расследование и направила в суд обвинительный акт по экс-настоятелю Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу.

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