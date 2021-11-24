Митинг антивакцинаторов в Киеве: QR-коды с плакатов участников акции ведут на сайт "Единой России"

"Единая Россия" – российская провластная политическая партия

Сегодня, 24 ноября, в Киеве на митинг противников вакцинации собралось несколько сотен человек. Некоторые участники акции держали плакаты с перечеркнутыми QR-кодами, ведущими на страницу сайта провластной партии "Единая Россия".

ТСН.ua проверил эту информацию и выяснил, что QR-коды из указанных плакатов действительно ведут на главную страницу провластной партии РФ "Единая Россия". Когда сканируется QR-код с плакатов – открывается "er.ru". Это также проверил Институт массовой информации.

Напомним, во время акции противники вакцинации сначала протестовали против карантинных ограничений и вакцинации под Верховной Радой и перекрывали дороги. Впоследствии они отправились колонной в СБУ, чтобы отпустили Остапа Стахива – одного из лидеров антивакцинаторского движения. Недавно Галицкий районный суд Львова избрал ему меру пресечения — он 60 дней будет находиться в СИЗО или внесет залог в размере 998 тыс. грн.

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