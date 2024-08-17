Минздрав отстранил гендиректора "Охматдета" от выполнения обязанностей до завершения проверок: что известно

Владимир Жовнир отстранен от выполнения обязанностей до завершения проверок Национальной полицией Украины, другими правоохранительными органами и комиссией Министерства здравоохранения.

Генеральный директор НДСЛ "Охматдет" Владимир Жовнир отстранен от исполнения обязанностей до завершения проверок Национальной полицией Украины, другими правоохранительными органами и комиссией Минздрава.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

"О дальнейших решениях сообщим дополнительно, в том числе и кадровых. Моя позиция – исполняющим обязанности должен быть человек из заведующих отделениями, который получит наибольшую поддержку коллег. Сейчас провожу консультации", – отметил он.

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По словам министра, факты, связанные с восстановлением зданий "Охматдета" и действиями Благотворительной организации "Благотворительный фонд "Охматдет" – здоровое детство", в том числе указанные в СМИ, изучаются Национальной полицией Украины за его обращением. Зарегистрировано соответствующее уголовное производство. Продолжается досудебное расследование. Также аналитическую работу по этому поводу проводит НАБУ. Кроме этого, идет внутренняя проверка Минздрава.

"Все обстоятельства должны быть установлены. Все виновные должны быть наказаны. Больница должна быть восстановлена. Все должно происходить четко, прозрачно, быстро и в соответствии с законодательством", – подчеркнул чиновник.

Ляшко сообщил, что в пятницу, 16 августа, получил первые результаты проведения проверки комиссии Минздрава.

"К сожалению, есть случаи искажения ключевой информации, которая подается официально мне, в средства массовой информации и содержится в документах и со стороны руководства больницы, и со стороны Фонда", – отметил Ляшко.

По словам руководителя Минздрава, к оценке предоставленных во время проведения тендера конкурсных предложений были привлечены два рабочих органа: рабочая группа "Охматдета", утвержденная приказом генерального директора "Охматдета" №142 от 18 июля 2024 года, и общее собрание Фонда.

25 июля на очередном заседании рабочей группы участники приняли решение о необходимости запросить дополнительную информацию в фонде о компаниях-участниках.

31 июля решением общего собрания фонда предоставлена рекомендация "Охматдет" по заключению договора на выполнение ремонтных работ поврежденного современного корпуса больницы с уже известной компанией, зафиксированной в протоколе.

"Решение объявить компанию победителем тендера принял генеральный директор "Охматдета" Владимир Жовнир, о чем была проинформирована общественность на официальной странице больницы. В то же время, согласно информации, которая стала известна в ходе проведения проверки Минздрава, соответствующие рекомендации о финальном выборе победителя от Рабочей группы именно "Охматдета" получены не были. Почему? Этот вопрос остается открытым и будет исследован компетентными органами", – отметил Ляшко.

Министр здравоохранения добавил, что собирать средства именно на счет фонда после атаки на "Охматдет" 8 июля предложил сам директор больницы, ссылаясь на успешный опыт сотрудничества.

"Минздрав придерживается ранее озвученного плана, согласно которому все дальнейшие процессы восстановления "Охматдета" будут проходить под наблюдением совета по восстановлению, куда уже вошли представители международных организаций и компаний, совершивших самые большие пожертвования. Сегодня состоится заседание для отбора семи участников из числа представителей общественности, то есть Совет в составе 15 человек будет окончательно сформирован", – подчеркнул он.

Виктор Ляшко призвал совет по восстановлению собраться уже в этот понедельник, 19 августа, чтобы рассмотреть поэтапный план восстановления "Охматдета" и предоставить свои рекомендации по дальнейшим действиям. Министр напомнил, что все решения совета публичны и обнародуются на ресурсах Минздрава.

Накануне Владимир Жовнир заявил, что "Благотворительный фонд "Охматдет – здоровое детство", получавший пожертвования на восстановление больницы после атаки 8 июля, не хочет перечислять собранные средства на официальные счета больницы "Охматдет". Он подчеркнул, что больница "Охматдет" рассматривает возможность разорвать правоотношения с благотворительным фондом из-за того, что их действия являются недобросовестными и, вероятно, мошенническими.

Ранее сообщалось, что скандальный тендер для восстановления "Охматдета" изучает НАБУ.

Напомним, утром 8 июля РФ попала в детскую больницу "Охматдет" стратегической крылатой ракетой Х-101. Были найдены обломки корпуса задней части ракеты с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

Очередной скандал вокруг «Охматдета»

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