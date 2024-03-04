Минздрав начинает проверку ВВК в Киеве из-за увеличения количества жалоб: документ

По словам Виктора Ляшко, большинство жалоб касается, в частности, несоблюдения э-Очереди, отсутствия базовых условий для комфортного прохождения ВВК, неоптимизированных маршрутов.

Министерство здравоохранения создает рабочую группу для проверки работы военно-врачебных комиссий в Киеве.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

"Начинаем проверку ВВК в Киеве. Подписал соответствующий приказ о создании рабочей группы для проведения проверки. Такое решение вызвано увеличением количества жалоб, которые мы получаем в последнее время", – отметил Ляшко.

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По его министру, большинство жалоб касается "базовых вещей, которые можно оперативно исправить". Это, в частности, несоблюдение электронной очереди, отсутствие базовых условий для комфортного прохождения ВВК, неоптимизированные маршруты.

"С этих вещей и начинаем. Это элементарное уважение к людям", – подчеркнул он.

Приказ о проверке ВЛК в Киеве / Фото: Виктор Ляшко/Facebook

Виктор Ляшко напомнил, что для ускорения прохождения ВВК в 2023 году был введен отдельный пакет Программы медицинских гарантий, позволяющий военнообязанным пройти медицинское освидетельствование в гражданском медучреждении с четко определенными предельными сроками.

Однако, по словам министра, до сих пор часть ВВК работает на базе центров комплектования, а не гражданских медучреждений.

Кроме того, проблему представляет и коррупционная составляющая, добавил Ляшко.

"Вопросов много. Не на все именно Минздрав имеет непосредственные рычаги влияния, но со своей стороны мы будем всячески способствовать тому, чтобы все работали без исключения в правовом поле. Для этого сотрудничаем с правоохранителями. Для этого ведем диалог с военными администрациями... Каждая манипуляция должна получить достойную оценку правоохранительных органов", — заявил он.

Согласно обнародованной министром фотокопии приказа, рабочая группа должна обеспечить проверку организации медосмотров и деятельности внештатных ВВК при центрах комплектования в Киеве до 11 марта.

Напомним, начальник Кременчугского РТЦК Мирослав Волков рассказал, что военнообязанный в мирное время проходит военно-врачебную комиссию один раз в пять лет. Но есть изменения к этому приказу, которые предусматривают прохождение ВВК во время военного положения один раз в год.

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