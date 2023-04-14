Минкульт сменил руководителя заповедника "Киево-Печерская лавра": что известно

С начала полномасштабного вторжения ученый Максим Остапенко встал в ряды ВСУ, а теперь продолжит держать культурный и религиозный фронты.

Государственный заповедник "Киево-Печерская лавра" получил нового руководителя.

Новым и.о. генерального директора Заповедника стал Максим Остапенко.

Соответствующий указ сегодня, 14 апреля, подписал Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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Об этом говорится в сообщении МКИП.

В Минкульте отмечают, что Максим Остапенко — бывший глава Национального заповедника "Хортица", является специалистом в области охраны памятников истории и культуры, музееведения, археологии, реставрационных работ, соавтор исследования и реставрации уникальных объектов подводного наследия.

С начала полномасштабного вторжения ученый встал в ряды ВСУ, а теперь продолжит держать культурный и религиозный фронты.

Максим Анатольевич является кандидатом исторических наук, автором более 30 научных работ по истории острова Хортица и Нижнего Поднепровья, сохранения отечественного культурного наследия. Кандидатскую диссертацию защитил на тему "Население скифского времени Днепровского Надпорожья".

Причины кадровых ротаций в министерстве не называют. Отмечается, что предшественник Остапенко – и.о. гендиректор заповедника Александр Рудник остается заместителем руководителя.

Напомним, Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" объявил о расторжении договора аренды с Украинской православной церковью Московского патриархата от 29 марта 2023 года, однако длительное время представителей комиссии не допускали на территорию церкви.

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