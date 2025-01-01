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Министр здравоохранения рассказал, когда будет восстановлено здание Охматдета

Министр здравоохранения рассказал, когда будет восстановлено здание Охматдета

Разрушенный корпус "Охматдета".

Ляшко отметил, что новый инновационный корпус может быть построен на месте старого хирургического корпуса, который разрушился вследствие ракетной атаки РФ и не подлежит восстановлению.

В 2025 году планируется полностью восстановить новый корпус Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" и начать строительство еще одного инновационного корпуса.

Об этом сообщил Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил в эфире YouTube-канала Минздрава.

Он отметил, что новый инновационный корпус может быть построен на месте старого хирургического корпуса, который разрушился вследствие ракетной атаки РФ и не подлежит восстановлению. Проект будет финансироваться с участием Всемирного банка.

"Я думаю, что мы восстановим полностью новый корпус в течение 2025 года, а также приступим к строительству еще одного инновационного корпуса на территории "Охматдета"", – отметил Ляшко.

Министр сообщил, что четыре корпуса больницы были повреждены во время атаки, а процедура восстановления столкнулась с трудностями из-за специфических материалов и подходов, использованных при строительстве нового корпуса к Евро-2012.

"Чтобы его восстановить, мы привлекли лучшие проектные организации, проведшие технический отчет и инструментальные исследования. Это необходимо для оценки состояния стен, вентиляции, чистых помещений и т.д. Средства на восстановление заморожены и будут использованы после выбора компании для выполнения работ", — добавил Ляшко. 

Из-за опасений возможного завышения цен в технических отчетах процесс восстановления был приостановлен. Для контроля создан Совет по восстановлению, в состав которого вошли активисты и бизнес, который донатится на проект.

Правительство Германии поддерживает реконструкцию корпусов, не пострадавших во время атаки. Планируется восстановление поликлиники "Охматдет" и центра неонатальной помощи.

Два корпуса, имеющих статус исторических памятников, будут законсервированы до решения нормативных вопросов с Министерством культуры.

Эти мероприятия направлены на возобновление полноценной работы ключевой детской больницы Украины и создание современных условий оказания медицинской помощи.

Напомним, утром 8 июля РФ попала в детскую больницу "Охматдет" стратегической крылатой ракетой Х-101. Были найдены обломки корпуса задней части ракеты с серийным номером и часть руля этой же ракеты. Во время атаки погибли двое взрослых — врач и родственник одного из пациентов.

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