Министр здравоохранения рассказал, когда будет восстановлено здание Охматдета

Ляшко отметил, что новый инновационный корпус может быть построен на месте старого хирургического корпуса, который разрушился вследствие ракетной атаки РФ и не подлежит восстановлению.
В 2025 году планируется полностью восстановить новый корпус Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" и начать строительство еще одного инновационного корпуса.
Об этом сообщил Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил в эфире YouTube-канала Минздрава.
Он отметил, что новый инновационный корпус может быть построен на месте старого хирургического корпуса, который разрушился вследствие ракетной атаки РФ и не подлежит восстановлению. Проект будет финансироваться с участием Всемирного банка.
"Я думаю, что мы восстановим полностью новый корпус в течение 2025 года, а также приступим к строительству еще одного инновационного корпуса на территории "Охматдета"", – отметил Ляшко.
Министр сообщил, что четыре корпуса больницы были повреждены во время атаки, а процедура восстановления столкнулась с трудностями из-за специфических материалов и подходов, использованных при строительстве нового корпуса к Евро-2012.
"Чтобы его восстановить, мы привлекли лучшие проектные организации, проведшие технический отчет и инструментальные исследования. Это необходимо для оценки состояния стен, вентиляции, чистых помещений и т.д. Средства на восстановление заморожены и будут использованы после выбора компании для выполнения работ", — добавил Ляшко.
Из-за опасений возможного завышения цен в технических отчетах процесс восстановления был приостановлен. Для контроля создан Совет по восстановлению, в состав которого вошли активисты и бизнес, который донатится на проект.
Правительство Германии поддерживает реконструкцию корпусов, не пострадавших во время атаки. Планируется восстановление поликлиники "Охматдет" и центра неонатальной помощи.
Два корпуса, имеющих статус исторических памятников, будут законсервированы до решения нормативных вопросов с Министерством культуры.
Эти мероприятия направлены на возобновление полноценной работы ключевой детской больницы Украины и создание современных условий оказания медицинской помощи.
Напомним, утром 8 июля РФ попала в детскую больницу "Охматдет" стратегической крылатой ракетой Х-101. Были найдены обломки корпуса задней части ракеты с серийным номером и часть руля этой же ракеты. Во время атаки погибли двое взрослых — врач и родственник одного из пациентов.
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