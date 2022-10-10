Министр культуры показал последствия ракетной атаки РФ в центре Киева (фото, видео)

Александр Ткаченко обнародовал фото и видео последствий ракетных ударов по центру столицы.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко обнародовал фото и видео разрушений в центре Киева последствий утренних ракетных ударов России.

Фото и видео он разместил в Telegram канале.

"Центр города. Учреждения культуры и образования. Национальный университет Шевченко, музей Ханенко, музей им. Т. Шевченко, парк им. Т. Шевченко… Нелюди воюют против мирных жителей и украинской культуры. Обстрелы продолжаются", — подчеркнул министр.

Напомним, утром 10 октября россияне выпустили ракеты сразу по нескольким городам Украины. Пока известно о взрывах в Запорожье, Днепре, Киеве, Хмельницком, Львове и Тернополе.

В Киеве ракеты поразили объекты в Шевченковском и Соломенском районах города. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей Киева находиться в укрытиях во время тревоги.

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