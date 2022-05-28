Министр иностранных дел Северной Македонии посетил Ирпень (видео)

Киевщину посетил Министр иностранных дел Северной Македонии.

Киевскую область с официальным визитом посетил Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи. Он, в частности, приехал в Ирпень.

Об этом сообщает Киевская ОГА.

Сообщается, что зарубежная делегация в его составе осмотрела жилой сектор в г. Ирпень и увидела разрушенную и поврежденную военными России инфраструктуру.

Напомним, в Киевской области и сейчас "потерянные" россияне сдаются в плен, а на территориях обнаруживают все новые тела убитых ими людей.

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