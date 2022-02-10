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Милые хозяева зоны отчуждения: Чернобыльский заповедник обнародовал фотоснимки из ловушки

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© Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
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Фото сделаны возле села Новоселки.

Чернобыльский заповедник обнародовал новые фотоснимки из ловушки.

Туда попали "милые хозяева зоны отчуждения": лиса, заяц, олени.

"История из одной ловушки у села Новоселки", — говорится в сообщении Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Милые жители Чернобыльской зоны не оставили безразличными пользователей Сети.

"Хорошие животные", "Хозяева Чернобыльской зоны", "Скоро тигры появятся", — комментируют корреспонденты.

Напомним, в Чернобыльском заповеднике обнародовали фото величественной лосицы. Животное остановилось и словно позировало фотографу.

Кроме того, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник обнародовал фото, как звери встречают сказочные рассветы.

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