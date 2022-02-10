Милые хозяева зоны отчуждения: Чернобыльский заповедник обнародовал фотоснимки из ловушки

Фото сделаны возле села Новоселки.
Чернобыльский заповедник обнародовал новые фотоснимки из ловушки.
Туда попали "милые хозяева зоны отчуждения": лиса, заяц, олени.
"История из одной ловушки у села Новоселки", — говорится в сообщении Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
Милые жители Чернобыльской зоны не оставили безразличными пользователей Сети.
"Хорошие животные", "Хозяева Чернобыльской зоны", "Скоро тигры появятся", — комментируют корреспонденты.
Напомним, в Чернобыльском заповеднике обнародовали фото величественной лосицы. Животное остановилось и словно позировало фотографу.
Кроме того, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник обнародовал фото, как звери встречают сказочные рассветы.
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