Милые хозяева зоны отчуждения: Чернобыльский заповедник обнародовал фотоснимки из ловушки

Фото сделаны возле села Новоселки.

Чернобыльский заповедник обнародовал новые фотоснимки из ловушки.

Туда попали "милые хозяева зоны отчуждения": лиса, заяц, олени.

Также читайте В Чернобыльском заповеднике молодой волк играл и позировал фотографу: фото

"История из одной ловушки у села Новоселки", — говорится в сообщении Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Милые жители Чернобыльской зоны не оставили безразличными пользователей Сети.

"Хорошие животные", "Хозяева Чернобыльской зоны", "Скоро тигры появятся", — комментируют корреспонденты.

Напомним, в Чернобыльском заповеднике обнародовали фото величественной лосицы. Животное остановилось и словно позировало фотографу.

Кроме того, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник обнародовал фото, как звери встречают сказочные рассветы.

Читайте также: