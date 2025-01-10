Милованов хочет купить Могилянку: стали известны детали

Экс-министр Тимофей Милованов объяснил свою идею тем, что для Минобразования Могилянка убыточна, а KSE сможет более эффективно, как частный образовательный фонд, руководить Могилянкой, и ущерб у государства уменьшится.

Бывший министр экономики Тимофей Милованов предлагает, чтобы Киевская школа экономики (KSE), которую он возглавляет, купила Киево-Могилянскую академию.

Об этом Милованов написал на своей странице в Facebook.

"Make Могилянка Great Again! Когда-то KSE была частью Могилянки. Это было давно, тогда Могилянка была еще "та". А теперь говорят "Могилянка уже не та". Ну как может быть наша (я выпускник) прекрасная Могилянка не такой. Я не соглашаюсь с этим нарративом! Но для того чтобы убедить всех, что Могилянка в прекрасном состоянии, а также для того, чтобы увеличить ее величие и влияние, а также… стратегических идей нового президента Трампа, на примере Гренландии, я предлагаю, чтобы KSE купила Могилянку у Минобразоваия", – написал Милованов.

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Также он объяснил свою идею тем, что для Минобразования Могилянка убыточна, а KSE сможет и более эффективно, как частный образовательный фонд, руководить Могилянкой, и ущерб у государства уменьшится.

"Win win, как говорится, все выиграют. Конечно, сейчас прибегут апологеты командной экономики и советского союза и начнут рассказывать, что образование должно быть государственным, а частные университеты только деньги зарабатывают. Напомню, что частные университеты — это неприбыльные организации и все заработанные деньги они тратят на свою миссию – образование и науку. Также напомню, что и УКУ, и KSE стали топовыми университетами именно из-за своей возможности двигаться и действовать быстро и эффективно, как частные учреждения. И наконец самое важное – что все, кто не могут оплатить обучение в этих учреждениях, учатся бесплатно за счет благотворителей. Это важная деталь – если KSE купит Могилянку условия у студентов не ухудшатся, а улучшатся", – объяснил экс-министр.

Милованов предлагает деньги на покупку Могилянки собрать народным сбором, чтобы обезопасить от влияния бизнеса и олигархов.

"Если украинцы собирают на военные спутники, то мы точно сможем собрать на Могилянку, самый исторический университет Украины, который обустраивался еще на средства Мазепы во времена, когда развивалась София Киевская и проходила становление Киевская Русь. Что вы думаете? Если вы думаете, что я стебусь как Трамп, то нет! Я так же, как Трамп серьезно хочет купить Гренландию, серьезно хочу купить Могилянку", – заявил Милованов.

Напомним, заместитель министра Винницкий предлагает повысить стоимость обучения в вузах Украины и сделать европейские цены.

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