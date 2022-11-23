Миллионы наличных и граждане РФ: что СБУ нашла в Лавре и других церквях УПЦ МП (фото)

В лавре нашли миллионы наличных денег в гривнах, долларах и рублях.

В ходе обысков в Киево-Печерской лавре и других помещениях УПЦ (МП) правоохранители обнаружили миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан России.

Об этом 23 ноября сообщили в Службе безопасности Украины.

Всего было проверено более 350 церковных сооружений и 850 человек в Киеве и Ровенской области. Более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа. Среди них были не только граждане Украины, но и иностранцы, в том числе граждане РФ, находившиеся на территории объектов.

Фото: СБУ

Некоторые из них при проверке документов предоставили паспорта и военные билеты СССР, вообще не имели оригиналов документов, а только их копии, или имели паспорта граждан Украины с признаками подделки или повреждения.

Также на территории Киево-Печерской лавры находился 32-летний гражданин Украины. В СБУ отметили, что он может быть причастен к противоправной деятельности в нашей стране пророссийского информационного агентства "Антван".

Фото: СБУ

При этом он является доверенным лицом владельца одноименной российской компании "ANTVAN GROUP" – гражданина РФ Орлова А.В., владевшего в Украине рядом земельных участков и заведений общепита. В настоящее время это имущество арестовано в рамках уголовного производства.

Кроме того, в ходе мероприятий безопасности обнаружено:

пророссийскую литературу , используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира" ;

, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе ; наличные деньги на общую сумму более 2 млн грн, более 100 тыс. долларов США и несколько тысяч российских рублей.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Скандал в Киево-Печерской Лавре

Напомним, недавно в Киево-Печерской лавре разразился скандал. В одном из храмов прозвучала песня, которая прославляет Россию. Видео, на котором прихожане пением молятся Богородице и прославляют Россию, попало в Сеть.

В УПЦ МП сначала заявили, что видео-фейк. Однако впоследствии наместник Лавры митрополит Павел был вынужден подтвердить, что видео действительно достоверно. Он объяснил, что женщины пели после службы, а священник просто не доглядел. После этого его отстранили от литургий и совершения молебнов.

Позже на скандал в лавре отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что в связи с инцидентом было заведено уголовное дело.

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