Миллионный ущерб на строительстве Подольского моста: заместителю директора коммунального предприятия объявлено о подозрении

По предварительным выводам, сумма ущерба столичному бюджету составляет 24 миллиона гривен.
В Киеве заместителю директора коммунального предприятия объявлено о подозрении в служебной халатности из-за миллионных убытков на строительстве Подольского мостового перехода.
Об этом сообщает полиция Киева.
Чиновник подписал акты приема выполненных строительных работ со значительно завышенными сведениями о стоимости эксплуатации отдельной строительной техники. По предварительным выводам экспертиз, сумма ущерба столичному бюджету составляет 24 миллиона гривен.
Следователи Подольского управления полиции разоблачили очередную схему хищения бюджетных средств на строительстве Подольского мостового перехода.
Установлено, что в июне этого года заместитель директора коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" получил от генподрядной и подрядных организаций акты приема выполненных строительных работ и подписал их, не удостоверившись в соответствии с объемами затрат на эксплуатацию строительных машин.
Произведенная в дальнейшем судебно-строительная техническая экспертиза подтвердила завышение расходов на аренду специальной техники. По предварительным выводам, сумма ущерба столичному бюджету составляет 24 миллиона гривен.
Следователи сообщили чиновнику о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины – служебная халатность.
Отметим, что в сентябре фигуранту уже вручили подозрение по этой же статье – тогда вследствие необоснованно завышенных цен на песок строительство "подорожало" на 6,5 миллиона гривен.
Напомним, в Киеве обнаружен многомиллионный ущерб во время реконструкции Почтовой площади.
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