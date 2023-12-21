Миллионный ущерб на строительстве Подольского моста: заместителю директора коммунального предприятия объявлено о подозрении

В Киеве заместителю директора коммунального предприятия объявлено о подозрении в служебной халатности из-за миллионных убытков на строительстве Подольского мостового перехода.

Об этом сообщает полиция Киева.

Чиновник подписал акты приема выполненных строительных работ со значительно завышенными сведениями о стоимости эксплуатации отдельной строительной техники. По предварительным выводам экспертиз, сумма ущерба столичному бюджету составляет 24 миллиона гривен.

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Следователи Подольского управления полиции разоблачили очередную схему хищения бюджетных средств на строительстве Подольского мостового перехода.

Установлено, что в июне этого года заместитель директора коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" получил от генподрядной и подрядных организаций акты приема выполненных строительных работ и подписал их, не удостоверившись в соответствии с объемами затрат на эксплуатацию строительных машин.

Произведенная в дальнейшем судебно-строительная техническая экспертиза подтвердила завышение расходов на аренду специальной техники. По предварительным выводам, сумма ущерба столичному бюджету составляет 24 миллиона гривен.

Следователи сообщили чиновнику о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины – служебная халатность.

Отметим, что в сентябре фигуранту уже вручили подозрение по этой же статье – тогда вследствие необоснованно завышенных цен на песок строительство "подорожало" на 6,5 миллиона гривен.

Напомним, в Киеве обнаружен многомиллионный ущерб во время реконструкции Почтовой площади.

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