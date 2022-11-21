"Мгновенная карма": в Киеве патрульные остановили нарушителей, стоя в пробке (видео)

Теперь водители должны заплатить штраф.
В Киеве патрульные полицейские остановили двух нарушителей, стоя в пробке. Водители решили объехать ее по встречной полосе, однако их догнала "мгновенная карма".
Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий и показал видео.
"Желаю здоровья", – написал он под видео.
Отметим, что согласно ч.2 ст.122 КУоАП, за подобное правонарушение предусмотрен штраф в размере 510 гривен.
"Класс, мгновенная карма",
"Причинаастановки?",
"Сюприиз",
"Неудача постигла путешественника",
"Хорошо как)))", — написали украинцы в комментариях под видео Белошицкого.
Напомним, в воскресенье, 20 ноября, в Киеве на ходу взорвался и вспыхнул автомобиль. За рулем находилась женщина, она сгорела живьем. Ее пытался спасти очевидец происшествия, однако мужчина не успел.
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