"Мгновенная карма": в Киеве патрульные остановили нарушителей, стоя в пробке (видео)

В Киеве патрульные полицейские остановили двух нарушителей, стоя в пробке. Водители решили объехать ее по встречной полосе, однако их догнала "мгновенная карма".

Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий и показал видео.

"Желаю здоровья", – написал он под видео.

Отметим, что согласно ч.2 ст.122 КУоАП, за подобное правонарушение предусмотрен штраф в размере 510 гривен.

"Класс, мгновенная карма",

"Причинаастановки?",

"Сюприиз",

"Неудача постигла путешественника",

"Хорошо как)))", — написали украинцы в комментариях под видео Белошицкого.

Скриншот

Скриншот

Напомним, в воскресенье, 20 ноября, в Киеве на ходу взорвался и вспыхнул автомобиль. За рулем находилась женщина, она сгорела живьем. Ее пытался спасти очевидец происшествия, однако мужчина не успел.

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