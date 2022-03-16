Международный комитет Красного Креста и его президент Петер Маурер прибыли в Киев

Международный комитет Красного Креста и его президент Петер Маурер прибыли в Киев

Организация уже оказывает Киеву необходимую гуманитарную помощь.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, сегодня он встретился с делегацией Международного комитета Красного Креста и его президентом Петером Маурером.

Организация уже предоставляет Киеву необходимую гуманитарную помощь гражданскому населению и городским больницам.

"Мы благодарны, что Международный комитет Красного Креста помогает Украине, особенно в городах, где самая сложная ситуация из-за атак России. И это важный сигнал, что президент организации сегодня в Украине", — сказал Кличко.

В ходе встречи стороны, в частности, обсудили совместные усилия, чтобы предотвратить возможность гуманитарной катастрофы в Украине. Остановить кровопролитие и страдание гражданского населения.

Напомним, сегодня, 16 марта, на рассвете кафиры снова обстреляли жилой квартал в Киеве — пострадали две многоэтажки в Шевченковском районе столицы. Очевидцы сняли ракету, которую оккупанты запустили в сторону Киева. Сам момент взрыва тоже попал на видео. В результате попадания снаряда вспыхнул пожар в 12-этажке, произошел обвал дома на 12 и техническом этажах, а также частично повреждена соседняя 9-этажка.