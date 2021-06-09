Между Украинкой и Обуховом столкнулись две фуры: видео

Информация о пострадавших уточняется.
Между Украинской и Обуховом столкнулись две фуры.
ДТП произошло в среду, 9 июня.
Об этом сообщил паблик "Зеркало Обухова" и обнародовал видео.
Информация о пострадавших уточняется.
На пути из Украинского до Обухова ДТП между двумя фурами, информация о пострадавших уточняется.Опубликовано админом Зеркалом Обухов Среда, 9 июня 2021
Напомним, утром 9 июня в Киеве на Демеевской площади столкнулись два автобуса. По словам очевидцев, в ДТП есть пострадавшие, информация уточняется.