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Между Украинкой и Обуховом столкнулись две фуры: видео

Между Украинкой и Обуховом столкнулись две фуры: видео

УНИАН

Информация о пострадавших уточняется.

Между Украинской и Обуховом столкнулись две фуры.

ДТП произошло в среду, 9 июня.

Об этом сообщил паблик "Зеркало Обухова" и обнародовал видео.

Информация о пострадавших уточняется.

 

На пути из Украинского до Обухова ДТП между двумя фурами, информация о пострадавших уточняется.

Опубликовано админом Зеркалом Обухов Среда, 9 июня 2021

 

Напомним, утром 9 июня в Киеве на Демеевской площади столкнулись два автобуса. По словам очевидцев, в ДТП есть пострадавшие, информация уточняется.