Между Киевом и Васильковом будут курсировать дополнительные электрички: график

"Укрзализныця" назначила дополнительные ускоренные пригородные поезда между Васильковом и Киевом, которые будут курсировать до 30 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

После 30 сентября будет принято решение о продлении их использования на маршруте.

График движения дополнительных электричек

Отправление с Пригородного вокзала Киев-Пассажирский и прибытие на станцию Васильков-Центр:

08:34 – 09:31 (поезд №6049);

16:36 – 17:26 (поезд №6051);

18:37 – 19:27 (поезд №6053).

Отправление со станции Васильков-Центр и прибытие на Пригородный вокзал станции Киев-Пассажирский:

07:28 – 08:24 (поезд №6050);

09:41 – 10:32 (поезд №6052);

17:36 – 18:26 (поезд №6054).

Электрички будут курсировать каждый день, кроме выходных. В частности, они будут делать остановки на станциях:

Боярка;

Тарасовка;

Вишневое;

Караваевы Дачи.

Напомним, "Укрзализныця" запустила международный поезд Киев – Хелм.

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