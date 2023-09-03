Между Киевом и Васильковом будут курсировать дополнительные электрички: график

"Укрзализныця" назначила дополнительные электрички в Киевской области.
"Укрзализныця" назначила дополнительные ускоренные пригородные поезда между Васильковом и Киевом, которые будут курсировать до 30 сентября.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
После 30 сентября будет принято решение о продлении их использования на маршруте.
График движения дополнительных электричек
Отправление с Пригородного вокзала Киев-Пассажирский и прибытие на станцию Васильков-Центр:
- 08:34 – 09:31 (поезд №6049);
- 16:36 – 17:26 (поезд №6051);
- 18:37 – 19:27 (поезд №6053).
Отправление со станции Васильков-Центр и прибытие на Пригородный вокзал станции Киев-Пассажирский:
- 07:28 – 08:24 (поезд №6050);
- 09:41 – 10:32 (поезд №6052);
- 17:36 – 18:26 (поезд №6054).
Электрички будут курсировать каждый день, кроме выходных. В частности, они будут делать остановки на станциях:
- Боярка;
- Тарасовка;
- Вишневое;
- Караваевы Дачи.
Напомним, "Укрзализныця" запустила международный поезд Киев – Хелм.
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