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Между Киевом и Львовом запускают двухэтажный электропоезд Škoda

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Между Киевом и Львовом запускают двухэтажный электропоезд Škoda

фото/bzh.life/ru

Уже завтра поезд отправится из столицы во Львов.

Между Киевом и Левом теперь будет курсировать обновленный двухэтажный электропоезд Škoda чешского производства. В свой первый рейс он отправится уже завтра, 30 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Поезд по маршруту №747 Киев – Львов отправится из столицы в 16:41 и прибудет во Львов в 00:45. По пути поезд будет останавливаться, в частности, в Виннице, Хмельницком и Тернополе.

Обновленный поезд оборудован:

  • розетками с USB-разъемами для каждого пассажира;
  • пеленающими столиками в главных вагонах;
  • пандусами и местами для перевозки людей с инвалидностью;
  • держателями для велосипедов;
  • системами видеонаблюдения, кондиционирования, вентиляции, пожарной сигнализации и пожаротушения;
  • вакуумными туалетами.

"Ремонт 6-вагонного электропоезда чешского производства Škoda постройки 2012 года осуществлялся на ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" АО "Укрзализныця". Поезд прибыл на предприятие для проведения ремонтных работ в феврале 2021 года и за 11 месяцев был полностью обновлен", — отметили в "Укрзализныци".

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