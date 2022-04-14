Метро в Киеве восстанавливает движение по обоим путям на "синей" и "зеленой" ветвях и сокращает интервал движения: как будет работать подземка

Метро в Киеве восстанавливает движение по обоим путям на "синей" и "зеленой" ветвях и сокращает интервал движения: как будет работать подземка

Подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытие.

В Киеве в метро с 15 апреля сократят до 30 минут интервал движения поездов на всех линиях. Также поезда возобновят движение по обоим путям на синей и зеленой линиях.

Об этом информирует КГГА.

На красной линии движение по обоим путям будет между станциями "Академгородок" и "Шулявская", одной – между станциями "Шулявская" и "Театральная".

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Метрополитен для перевозки пассажиров работает с 07:30 до 19:00.

На красной линии движение поездов будет совершаться от станции "Академгородок" до станции "Театральная". На синей линии – от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки": зеленой линии – от станции метро "Сырец" до станции "Красный хутор".

Впрочем, без остановки поезда проследуют станции: "Майдан Независимости" и "Кловская." Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота" – "Театральная"; "Площадь Льва Толстого" — "Дворец спорта".

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