Метро в Киеве восстанавливает движение по обоим путям на "синей" и "зеленой" ветвях и сокращает интервал движения: как будет работать подземка

Подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытие.
В Киеве в метро с 15 апреля сократят до 30 минут интервал движения поездов на всех линиях. Также поезда возобновят движение по обоим путям на синей и зеленой линиях.
Об этом информирует КГГА.
На красной линии движение по обоим путям будет между станциями "Академгородок" и "Шулявская", одной – между станциями "Шулявская" и "Театральная".
Метрополитен для перевозки пассажиров работает с 07:30 до 19:00.
На красной линии движение поездов будет совершаться от станции "Академгородок" до станции "Театральная". На синей линии – от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки": зеленой линии – от станции метро "Сырец" до станции "Красный хутор".
Впрочем, без остановки поезда проследуют станции: "Майдан Независимости" и "Кловская." Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота" – "Театральная"; "Площадь Льва Толстого" — "Дворец спорта".
Читайте также:
- В Киевской области взлетели цены на проезд в маршрутках: люди возмущены
- Самый большой лагерь для наступления на столицу оккупанты устроили в Здвижовке: здесь они грабили и убивали людей
- Минобороны РФ угрожает нанести удары по Киеву из-за "диверсий" на территории России