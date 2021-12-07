Метро в Киеве во вторник будет работать дольше, но три станции закроют: причина

Метро в Киеве во вторник будет работать дольше, но три станции закроют: причина

Работу метро продлят на час из-за футбольного матча.

Метро в Киеве во вторник, 7 декабря, будет работать на час дольше – до 01:00 из-за футбольного матча на НСК "Олимпийский" между командами "Шахтер" (Донецк) и "Шериф" (Тирасполь).

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской администрации.

Кроме того, возможны изменения в работе трех станций. Перед началом игры в 22:00 станция "Олимпийская" будет закрыта для входа. После окончания матча для входа также закроют станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Это сделают для того, чтобы избежать массового скопления людей на платформах.

Напомним, что со вторника, 7 декабря, в Киеве начали действовать ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности.

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