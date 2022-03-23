Метро в Киеве работает в режиме перевозок: движение на линиях

Метро в Киеве работает в режиме перевозок: движение на линиях

Метро для перевозок будет работать с 08:00 до 19:00

В среду, 23 марта, киевский метрополитен будет работать в режиме перевозок.

Об этом сообщает Telegram-канал Kyiv Metro Alerts.

Отмечается, что метро для перевозок пассажиров будет работать с 08.00 до 19.00. Ориентировочный интервал движения составит 40 минут. Подземные станции метрополитена будут круглосуточно работать как укрытие.

Движение метро на линиях:

На красной линии движение организовано от ст. "Шулявская" к ст. "Университет"

На синей линии – от ст. "Героев Днепра" к ст. "Теремки". Остановок не будет на станциях:

"Площадь Независимости"

"Площадь Льва Толстого".

Движение на зеленой линии – от ст. "Сырец" к ст. "Выдубичи. Остановок не будут делать на станциях:

"Золотые ворота"

"Дворец спорта"

"Кловская"

Также работает участок "Славутич" – "Красный хутор".

Как сообщалось, в Киевской области к обучению вернулись более 110 тысяч школьников. Дистанционно образовательный процесс происходит в 46% образовательных учреждений региона – в 28 общинах.

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