Метро на Виноградарь не успевают построить к концу 2021 года: названа новая дата

Метро на Виноградарь не успевают построить к концу 2021 года: названа новая дата

Сдачу объекта хотят перенести с 26 ноября 2021 года на 12 мая 2023 года.

"Киевметробуд" - компания-подрядчик по продолжению линии метрополитена на жилой массив Виноградарь - подала иск в суд на КП "Киевский метрополитен" с требованием перенести оговоренные сроки достройки новых станций на май 2023 года.

Об этом говорится в материалах Арбитражного суда. Киева. "Киевметробуд" подал иск на метрополитен в августе этого года.

"Пункт 2.1 "Подрядчик... завершает и передает готовый объект Заказчику — 12.05.2023 года, при условии доведения соответствующих целевых бюджетных назначений", — говорится в тексте постановления.

"Киевметробуд" не успевает до конца 2021 года выполнить взятые на себя обязательства по достройке двух новых станций — "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Отметим, по состоянию на на конец июня на финансирование работ по строительству метрополитена в 2017-2021 годы компания получила 4,07 млрд грн из общей суммы тендера 5,98 млрд грн. Генподрядчику осталось освоить минимум 1,91 млрд грн, если не будет подписан дополнительных соглашений.

Подготовительное судебное заседание по этому делу назначено уже на 10 сентября.

Напомним, в июле 2018 года Киевская городская государственная администрация утвердила проект строительства участка метро от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь. Первая очередь должна соединить станцию "Сырец" с новообразованной станцией "Проспект Правды", кроме того, предполагается возвести станцию "Мостицкая" и сделать вилковое ответвление до станции "Виноградарь".

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