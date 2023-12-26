Метро на Виноградарь не будет?: метрополитен Киева расторг договор на строительство линии

Киевский метрополитен расторг контракт на строительство ветки метро на Виноградарь и потребовал возвращения аванса.

Киевский метрополитен расторг договор на строительство ветки метро на Виноградаре из-за срыва сроков строительства.

Об этом стало известно из Prozorro.

Условиями договора было определено право заказчика отказаться от соглашения и требовать возмещения убытков, если подрядчик своевременно не приступил к работе или выполняет их настолько медленно, что выполнить его в срок договора невозможно.

"Учитывая это, "Киевский метрополитен" отказывается от обязательств в части выполнения строительных работ по договору, о чем уведомлен подрядчик", — говорится в обосновании.

Ранее подрядчику с учетом аванса было перечислено 4 млрд. грн. Теперь этот аванс подрядчик "Київметробуд" должен вернуть.

Напомним, ранее старт строительства метро на Троещину и троллейбусных линий к Броварам и Буче был анонсирован в Городской целевой программе развития инфраструктуры Киева на 2024-2025 годы. Общий бюджет этой программы составляет около 35 млрд грн.

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